شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات باكستانية أيرلندية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات والان نبدء بالتفاصيل

اتفقت باكستان وأيرلندا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ومواصلة التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اليوم في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية أيرلندا سيمون كوفيني.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن الجانبين بحثا خلال الاتصال عدداً من القضايا بما في ذلك جائحة فيروس كورونا، وموقف البلدين من القضايا الإقليمية والدولية.

وأطلع وزير الخارجية الباكستاني نظيره الأيرلندي على مبادرة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بشأن تخفيف عبء ديون الدول النامية لتتمكن من معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار قريشي إلى الوضع الإنساني المتردي في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير، والتمييز العنصري الجاري ضد المسلمين في الهند.