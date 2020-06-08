إيراني أُطلق سراحه فـي تبادل للسجناء مع واشنطن يصل طهران

دبي ـ رويترز: ذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية أن طبيبا إيرانيا ـ أميركيا عاد إلى إيران بعد اتفاق لتبادل السجناء مع واشنطن أُطلق بموجبه سراح جندي سابق في البحرية الأميركية كان محتجزا لدى طهران. وسمحت واشنطن للطبيب الأميركي من أصل إيراني مجيد طاهري بالسفر إلى إيران بموجب صفقة التبادل. وتم الأسبوع الماضي الإفراج عن مايكل وايت، وهو أميركي قال إنه أُصيب بفيروس كورونا أثناء احتجازه في إيران. وقال طاهري للتلفزيون الحكومي عقب وصوله إلى مطار الإمام الخميني في طهران حيث استقبله نائب وزير الخارجية حسين جابري أنصاري “حكومة إيران بذلت جهدا كبيرا لمساعدة أناس مثلي اتُهموا بطريقة أو بأخرى بانتهاك العقوبات الأميركية”. وأضاف أن الولايات المتحدة عاقبته على إرساله مواد إلى إيران لمساعدة مجموعة بحثية تتولى تصنيع لقاحات.

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