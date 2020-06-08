ديمقراطيو أميركا يحجمون عن تأييد مطلب المحتجين بوقف تمويل الشرطة

واشنطن ـ رويترز: رغم تأييد الديمقراطيين إلى حد كبير لاحتشاد النشطاء في أنحاء الولايات المتحدة للتنديد بمقتل رجال ونساء من السود على أيدي أفراد إنفاذ القانون إلا أنهم أعربوا عن حذرهم حتى الآن إزاء دعوات المحتجين لوقف تمويل الشرطة.

وقال كوري بوكر عضو مجلس الشيوخ في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي نيوز) التلفزيونية إنه يتفهم الشعور الذي يدفع إلى المطالبة “بوقف تمويل الشرطة” لكنه لن يستخدم هذه العبارة.

وقال حكيم جيفريز زعيم كتلة الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي والنائب عن ولاية نيويورك إنه لا يدعم أي خطط لخفض تمويل الشرطة في ولايته. وأضاف في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية “يجب النظر إلى الأمر على أساس كل حالة على حدة”.

ويستعد الديمقراطيون بقيادة مشرعين من السود لطرح مشروع قانون يعارض عنف الشرطة والظلم العنصري ويشمل تسهيل مقاضاة الضباط الذين يقدمون على القتل. ولم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القانون سيتضمن أي تخفيضات في التمويل الاتحادي لدوائر الشرطة. واستغل الرئيس الأميركي دونالد ترامب القضية للهجوم على جو بايدن نائب الرئيس السابق ومنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال ترامب في تغريدة على توتير “البليد جو بايدن والديمقراطيون اليساريون المتطرفون يريدون “وقف تمويل الشرطة”… وأنا أريد قوات إنفاذ قانون عظيمة ذات تمويل جيد. أريد فرض القانون والنظام!”.