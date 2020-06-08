تطبيعية اتحاد الكرة: النظام الأساسي سيرسل الى فيفا نهاية حزيران الجاري

وقال محمد في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، إن "الهيئة التطبيعية وخلال اجتماعاته مع الاتحادين الاسيوي والدولي، عرض مسودة النظام الأساسي للاتحاد".

وأضاف ان "نسخة النظام الأساسي ستكمل خلال الأسبوع الجاري، الجميع يعلم بان سبب التأخر يعود الى ظروف البلاد من حظر التجوال وصعوبة عقد اجتماعات والوصول الى مقر اتحاد الكرة".



وأوضح محمد، ان "الهيئة التطبيعية سترسل النظام الأساسي الى الاتحاد الدولي لكرة القدم نهاية شهر حزيران الجاري كأقصى تقدير".

برنامج "صوت الملاعب" يعرض على قناة السومرية من الاحد الى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.

