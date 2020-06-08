تطبيعية اتحاد الكرة: النظام الأساسي سيرسل الى فيفا نهاية حزيران الجاري

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2020-06-08 | 21:23
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كشفت اللجنة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم، سيرسل الى الاتحاد الدولي "فيفا" نهاية شهر حزيران الجاري.
وأضاف ان "نسخة النظام الأساسي ستكمل خلال الأسبوع الجاري، الجميع يعلم بان سبب التأخر يعود الى ظروف البلاد من حظر التجوال وصعوبة عقد اجتماعات والوصول الى مقر اتحاد الكرة".
وأوضح محمد، ان "الهيئة التطبيعية سترسل النظام الأساسي الى الاتحاد الدولي لكرة القدم نهاية شهر حزيران الجاري كأقصى تقدير".
برنامج "صوت الملاعب" يعرض على قناة السومرية من الاحد الى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.
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