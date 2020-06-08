الاعلام الامني تعلن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صاروخا سقط في محيط مطار بغداد"، مبينة ان "انطلاقه من منطقة عرب خضير جنوب مطار بغداد".
واضافت ان "القوات الأمنية شرعت بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الارهابي".
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