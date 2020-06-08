تحديد موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد في لبنان

2020-06-08 | 20:56
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كشف الاتحاد اللبناني لكرة القدم اليوم الاثنين، عن إطلاق دوري الدرجتين الأولى والثانية للموسم (2020-2021) في 18 أيلول المقبل.
وحدد الاتحاد موعد مباراة مباراة منتخب لبنان ضد نظيره السريلانكي ضمن الجولة السابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، لتقام في 12 تشرين الثاني 2020 على ملعب صيدا البلدي (جنوب).
واعتمد الاتحاد دليل الإرشادات والإجراءات الصحية، الذي وضع حفاظا على سلامة جميع العاملين في الحقل الكروي مع إطلاق النشاط الرياضي، ودعا رؤساء أندية الدرجة الأولى إلى اجتماع، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة أوضاع الأندية والتحضير لإطلاق الموسم الجديد.
وتوقف الدوري اللبناني بعد المرحلة الثالثة بسبب الاحتجاجات التي شهدتها مناطق عدة اعتبارا من 17 تشرين الاول، على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.
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