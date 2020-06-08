أفاد مصدر أمني في محافظة واسط، الاثنين، باندلاع حريق داخل شركة لبيض المائدة في قضاء النعمانية. وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل جملون في شركة بيض المائدة بقضاء النعمانية في محافظة واسط". وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بالكامل".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق داخل شركة لبيض المائدة في النعمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.