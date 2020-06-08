رسمياً.. الاتحاد الدولي للسباحة يرفع العقوبة عن رئيس نظيره العراقي سرمد عبد الاله

2020-06-08 | 20:14
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قررت لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي الدولي للسباحة، الغاء قرار الايقاف الصادر بحق السيد سرمد عبدالاله في 18 مارس 2020.
واضاف ان "قرار لجنة الاخلاقيات المؤلف من تسع صفحات تضمن كافة الاجراءات التي قامت بها لجنة الاخلاقيات بعد استلامها للشكوى المقدمة من وزير الشباب والرياضة السابق احمد رياض العبيدي".
وتابع "تضمن القرار تشكيل لجنة أستماع استنادا للمادة C24-6 من لائحة الاخلاقيات تألفت من السادة كريستوفر فيدرلر (أستراليا) رئيسا ، جاي غاي (سويسرا) عضوا ، عبدون ديغنون (بنين) ، وذلك أثر البلاغ المقدم لها في 11 ديسمبر 2019 من السيد طه الكشري الامين العام للاتحاد الاسيوي للسباحة المقدم الى المدير التنفيذي للاتحاد الدولي بناءا على الشكوى المرسلة اليه من وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد رياض العبيدي".
واكمل "تضمن القرار ''تلقت لجنة الاستماع نسخة من رسالة غير مرغوب فيها تلقاها مكتب FINA من الدكتور أحمد رياض العبيدي ، وزير الشباب والرياضة العراقي ، الرسالة مؤرخة في 4 مايو 2020 ، تضمنت الرسالة البيانات التوضيحية التالية المتعلقة بإدانة سرمد عبدالاله في قضايا التحرش الجنسي والفساد ، وقيامه بأخفاء هذه المعلومات عن الجميع في الحركة الرياضية العراقية ... والحكومة العراقية".
واتم البيان "بعد اجراء التحقيقات والنظر في الدفوعات المقدمة من المستشار القانوني السيد نزار احمد وجدت لجنة الاخلاقيات ان السيد سرمد عبدالاله لم يكن مذنبا في اي من حالات سوء السلوك الجنسي أو الفساد ، وقررت الغاء التعليق المؤقت لعضوية السيد سرمد عبدالاله في FINA فورا ، على النحو الذي أوصت به لجنة الأخلاقيات FINA في 18 اذار 2020 ، وتم أتخاذ القرار بالاجماع من لجنة الاستماع التي تشكلت في 19 ايار 2020 ، ويصبح هذا الحكم الصادر في 5 حزيران 2020 ساري المفعول على الفور".
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