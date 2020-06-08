اخبار العالم

رسمياً.. الاتحاد الدولي للسباحة يرفع العقوبة عن رئيس نظيره العراقي سرمد عبد الاله

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-06-08 | 20:14

رسمياً.. الاتحاد الدولي للسباحة يرفع العقوبة عن رئيس نظيره العراقي سرمد عبد الاله

2,090 مشاهدة

قررت لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الدولي الدولي للسباحة، الغاء قرار الايقاف الصادر بحق السيد سرمد عبدالاله في 18 مارس 2020.
وذكر الاتحاد العراقي للسباحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تسلم عصر هذا اليوم المستشار القانوني للاتحاد السيد نزار احمد رسالة من الاتحاد الدولي للسباحة مرفقة بنسخة من قرار لجنة الاخلاقيات القاضي يقضي بإلغاء قرار الايقاف الصادر بحق رئيس الاتحاد العراقي للسباحة السيد سرمد عبدالاله".

واضاف ان "قرار لجنة الاخلاقيات المؤلف من تسع صفحات تضمن كافة الاجراءات التي قامت بها لجنة الاخلاقيات بعد استلامها للشكوى المقدمة من وزير الشباب والرياضة السابق احمد رياض العبيدي".

وتابع "تضمن القرار تشكيل لجنة أستماع استنادا للمادة C24-6 من لائحة الاخلاقيات تألفت من السادة كريستوفر فيدرلر (أستراليا) رئيسا ، جاي غاي (سويسرا) عضوا ، عبدون ديغنون (بنين) ، وذلك أثر البلاغ المقدم لها في 11 ديسمبر 2019 من السيد طه الكشري الامين العام للاتحاد الاسيوي للسباحة المقدم الى المدير التنفيذي للاتحاد الدولي بناءا على الشكوى المرسلة اليه من وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد رياض العبيدي".

Advertisements

واكمل "تضمن القرار ''تلقت لجنة الاستماع نسخة من رسالة غير مرغوب فيها تلقاها مكتب FINA من الدكتور أحمد رياض العبيدي ، وزير الشباب والرياضة العراقي ، الرسالة مؤرخة في 4 مايو 2020 ، تضمنت الرسالة البيانات التوضيحية التالية المتعلقة بإدانة سرمد عبدالاله في قضايا الجنسي والفساد ، وقيامه بأخفاء هذه المعلومات عن الجميع في الحركة العراقية ... والحكومة العراقية".

واتم البيان "بعد اجراء التحقيقات والنظر في الدفوعات المقدمة من المستشار القانوني السيد نزار احمد وجدت لجنة الاخلاقيات ان السيد سرمد عبدالاله لم يكن مذنبا في اي من حالات سوء السلوك الجنسي أو الفساد ، وقررت الغاء التعليق المؤقت لعضوية السيد سرمد عبدالاله في FINA فورا ، على النحو الذي أوصت به لجنة الأخلاقيات FINA في 18 اذار 2020 ، وتم أتخاذ القرار بالاجماع من لجنة الاستماع التي تشكلت في 19 ايار 2020 ، ويصبح هذا الحكم الصادر في 5 حزيران 2020 ساري المفعول على الفور".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. الاتحاد الدولي للسباحة يرفع العقوبة عن رئيس نظيره العراقي سرمد عبد الاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا