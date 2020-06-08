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التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين بدءاً من يوم غد

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أعلنت هيئة التقاعد، الاثنين، صرف رواتب المتقاعدين بدءاً من يوم غد بعد وصول اشعار وزارة المالية.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، تم "اكمال كافة التحضيرات لصرف الرواتب التقاعدية لشهر حزيران 2020 بعد ورود أشعار صرف الرواتب من وزارة المالية".

واوضحت، "سيتم صرفها بشكل منتظم غداً بعد الظهر عن طريق منافذ الصرف الالكتروني للموطنة رواتبهم وعن طريق المصارف الحكومية الى المتقاعدين الذي يعتمدون الية الصرف اليدوي، وسيتم اعلان الصرف غدا حال اكتمال الاجراءات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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