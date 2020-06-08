التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين بدءاً من يوم غد

أعلنت هيئة التقاعد، الاثنين، صرف رواتب المتقاعدين بدءاً من يوم غد بعد وصول اشعار وزارة المالية.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، تم "اكمال كافة التحضيرات لصرف الرواتب التقاعدية لشهر حزيران 2020 بعد ورود أشعار صرف الرواتب من وزارة المالية".
واوضحت، "سيتم صرفها بشكل منتظم غداً بعد الظهر عن طريق منافذ الصرف الالكتروني للموطنة رواتبهم وعن طريق المصارف الحكومية الى المتقاعدين الذي يعتمدون الية الصرف اليدوي، وسيتم اعلان الصرف غدا حال اكتمال الاجراءات".
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