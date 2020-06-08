دولة أوروبية تمنع الشرطة من استخدام الخنق خلال الاعتقال

وقال كاستانر "لن يتم تدريس هذه التقنية بعد الآن في مدارس الشرطة والدرك في فرنسا. هذه الطريقة تنطوي على خطر".

وأضاف أنه "إذا طرح رجل الشرطة المشتبه به على الأرض أثناء الاحتجاز، سيحظر عليه الضغط على رقبة الموقوف".



وأعلن وزير الداخلية الفرنسي عن إجراء "عمليات تفتيش معمقة في وزارة الداخلية" لمكافحة مظاهر العنصرية.

واوضح أنه "يجب أن لا تتسامح الشرطة مع أي مظاهر للعنصرية. وأعتقد أيضا أنه لا يمكن لأي عنصري أن يرتدي زي الشرطة أو الدرك".

