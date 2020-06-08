اعلنت دائرة صحة السليمانية، الاثنين، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية".
يشار الى ان وزارة الصحة والبيئة أعلنت بوقت سابق من، اليوم الاثنين، عن تسجيل ١١١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أكدت تماثل ٣٨٦ حالة للشفاء.
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