ميركل للسيسي: مبادرة مصر حول ليبيا امتداد لمؤتمر برلين

رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة أنها امتدادً لمسار مؤتمر برلين.

وأشادت ميركل، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالجهود المصرية البناءة لتسوية الأزمة الليبية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الليبية في ضوء الرعاية المصرية لمبادرة "إعلان القاهرة".

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وأضاف أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رحبت بالمبادرة المصرية حيث تراها امتدادً لمسار مؤتمر برلين بإضافة عناصر وأبعاد جديدة فعالة إلى العملية السياسية الليبية.

وأكد السيسي حرص بلاده علي التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا من خلال ما نصت عليه المبادرة، سعياً نحو استقرار وامن ليبيا والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وتفعيل ارادته الحرة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي لم تزد القضية سوي تفاقماً وعنفاً.

وذكر المتحدث المصري أن الاتصال تناول أيضاً بحث بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً تلك العسكري والتجارية، وكذاك تعزيز التعاون بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا.