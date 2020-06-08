إصابة شرطية إسرائيلية دهسا بمستوطنة في القدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة داوود عبدالرؤوف الإثنين 2020/6/8 10:10 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/6/8 10:10 م بتوقيت أبوظبي

أصيبت شرطية إسرائيلية دهسا ، مساء الإثنين، في مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "سيارة صدمت شرطية وهرب السائق من المكان" في مستوطنة "بسغات زئيف" شمالي مدينة القدس الشرقية. وأضافت" تم إجلاء الشرطية التي أصيبت بجروح طفيفة". Advertisements وتابعت الشرطة الإسرائيلية: "خلفية الحادث ما زالت قيد الفحص". ولكن الإذاعة الإسرائيلية قالت إن شرطيين إسرائيليين إثنين أصيبا بجروح طفيفة في الحادث. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الشرطة تقوم بأعمال بحث عن السيارة وسائقها.

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