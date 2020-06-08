انت الان تتابع إيران تناشد الناس ارتداء الكمامات وسط مخاوف من موجة كورونا جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رجل يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا في طهران يوم 20 مايو 2020

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن وزارة الصحة حثت الناس يوم الاثنين على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة في أعقاب تحذيرات من أن الجمهورية الإسلامية ربما تواجه موجة جديدة من العدوى بفيروس كورونا.

وكان مسؤولو الصحة حذروا من احتمال تفشي موجة ثانية أقوى من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إذا تجاهل الناس قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران وصلت إلى 8351 يوم الاثنين بعد تسجيل 70 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضاف أن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 2043، ليصل العدد الإجمالي إلى 173832.

وقال جهانبور ”يجب على الجميع ارتداء الكمامات أثناء وجودهم في الأماكن العامة مثل المتاجر أو أي أماكن أخرى لا يتسنى فيها تحقيق التباعد الاجتماعي بأفضل صورة“.

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وسجلت إيران يوم الخميس 3574 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى عدد يومي للإصابات تصل إليه حتى الآن. وقالت السلطات إن التوسع في إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس ربما يكون سببا في زيادة عدد حالات الإصابة المسجلة.

وفرضت إيران قيودا للحد من انتشار كوفيد-19 في منتصف أبريل نيسان ثم بدأت في تخفيفها بعد أن انخفض العدد اليومي للوفيات والحالات المصابة. وكان القلق من تأثير هذه التدابير على الاقتصاد المتضرر من العقوبات أحد أسباب تخفيف القيود.

لكن وتيرة الإصابات المسجلة ارتفعت مرة أخرى في مايو أيار، واضطرت الحكومة إلى إعادة فرض القيود في بعض الأقاليم بعد تفشي المرض محليا.