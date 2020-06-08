تشيلي تعلن إغلاق سفاراتها في الجزائر وأربع دول أخرى

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سانتياغو: أفادت صحيفة "إل ميركوريو" التشيلية بأن تشيلي ستغلق سفاراتها في الجزائر وسوريا ورومانيا والدنمارك واليونان عند انتهاء السنة الجارية من أجل تعزيز تمثيليات دبلوماسية أخرى للبلاد تعتبر "أكثر استراتيجية".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية أبلغت، منذ الجمعة الماضي، سفراء التشيلي في الجزائر وسوريا والدنمارك واليونان ورومانيا بالانكباب على معالجة جميع الملفات العالقة قبل نهاية العام الحالي، مضيفة أن هذه المقاربة ستسمح للبلد الجنوب أميركي بتعزيز تمثيلياته الدبلوماسية في "دول أكثر استراتيجية مثل بلجيكا والنمسا".

وكتبت الصحيفة أن إغلاق هذه السفارات الخمس سيوفر ما بين 3 و4 مليارات بيسو شيلي، كما سيمكن من إيلاء اهتمام أكبر للدول الاستراتيجية بالنسبة لتشيلي.

وتابعت الصحيفة أن هذه الخطوة، التي تأتي بناء على طلب لمديرية التخطيط الاستراتيجي بوزارة الخارجية، تهدف أيضا إلى تطوير السياسة الخارجية لتشيلي وتعزيز البعثات الدبلوماسية الأخرى للبلاد.

وأضافت أن وزارة الخارجية التشيلية ستعمل على تعزيز سفارتي البلاد في فيينا وبروكسل لتقوية حضور سانتياغو داخل الاتحاد الأوروبي.