محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الإماراتية اليوم الإثنين، تسجيل 568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك عقب إجراء أكثر من 32 ألف فحص جديد للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الاماراتية الدكتورة آمنة الشامسي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن إجمالي الحالات المسجلة في الامارات بلغت 39376 حالة، مشيرة إلي تسجيل 469 حالة تعافي جديدة ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلي 22,275 حالة.

وأضافت أنه جرى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليصـل عدد الوفيات المسجلة في الإمارات إلى 281 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات: 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 39376 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.