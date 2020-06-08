أسطوانة الأكسجين في زمن الكورونا.. طريق للحياة (صورة اليوم)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير-فريد قطب
كتبت-رنا الجميعي
صارت هي السبيل للحياة خلال زمن الكورونا، أصبح الحصول عليها أمر في غاية الصعوبة، بات البعض يُعلن عن بيعها على صفحات الفيسبوك وموقع أولكس، كما يتم تأجيرها بعدد من الجنيهات يوميًا.
كونك حصلت على أسطوانة أكسجين فأنت واحد ممن منحهم الله أملًا جديدًا، تتنفس الصعداء بعدما أتعبتك قدميك أيامًا خلال البحث عن أسطوانة واحدة لوالدتك أو أبيك أو أختك أو زوجتك أو ابنك، فيروس الكورونا لا يُميز بين أحد، ولا يقف أمامه سوى المناعة القوية ودعم أحبّائك.
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