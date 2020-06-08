صحة سوهاج: ٢١ ألف مريض ترددوا على الحميات في شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، في بيان اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد المترددين على مستشفى الحميات في المحافظة خلال الشهرين الماضيين، تجاوز ٢١ ألف مريض.

وأشار البيان إلى أن ٧٠٪؜ من المرضى الذين أثبتت التحاليل إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، جرى اكتشافهم والتعامل معهم عن طريق مستشفى الحميات.

كما أكد بيان مديرية الصحة تسجيل أول إصابة لطبيب من العاملين بمستشفى الحميات بالفيروس المستجد، جرى نقله إلى معهد القلب والجهاز الهضمي، المخصص لعزل حالات كورونا.

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