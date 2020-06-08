محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:
أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، في بيان اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد المترددين على مستشفى الحميات في المحافظة خلال الشهرين الماضيين، تجاوز ٢١ ألف مريض.
وأشار البيان إلى أن ٧٠٪ من المرضى الذين أثبتت التحاليل إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، جرى اكتشافهم والتعامل معهم عن طريق مستشفى الحميات.
كما أكد بيان مديرية الصحة تسجيل أول إصابة لطبيب من العاملين بمستشفى الحميات بالفيروس المستجد، جرى نقله إلى معهد القلب والجهاز الهضمي، المخصص لعزل حالات كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة سوهاج: ٢١ ألف مريض ترددوا على الحميات في شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.