محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعاونت مع شركاء لتوفير مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة.
وأضاف شوقي، خلال المؤتمر الصحفي، أمس الأحد، أن الوزارة أتاحت المنصة الإلكترونية "ثانوية دوت نت" للمراجعات النهائية، تم إعدادها من خيرة الأستاتذة بالوزارة، موضحًا أنها تتضمن مراجعات لجميع المواد، إلكترونيًا بالمجان.
ويعيد "الخليج 365" نشر رابط المنصة، عقب عدة شكاوى من أولياء الأمور، حول صعوبة الدخول على المنصة.
يمكن الدخول على منصة الثانوية من هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر للمراجعة النهائية من البيت.. الخليج 365 يعيد نشر رابط "منصة الثانوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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