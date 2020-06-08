ألمانيا تتعهد بدعم العراق في المجال العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)
تعهدت جمهورية ألمانيا الاتحادية، اليوم الاثنين، بمواصلة دعم العراق بمجال التعاون العسكري وتدريب القوات العراقية.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تسلم رسالة تهنئة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمناسبة استكمال التشكيلة الوزارية قام بنقلها سفير ألمانيا في بغداد أوله دييل.
وأكد السفير الألماني خلال اجتماعه بالكاظمي "دعم ألمانيا للعراق في مجالات التعاون العسكري، لاسيما تدريب القوات العراقية، والطاقة، والتعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، وسبل استكمال المستشفيات الألمانية في العراق، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص الألماني في العراق لأخذ دوره في إعمار المناطق المحررة".
من جهته، قدّم الكاظمي الشكر للقيادة الألمانية وتعهد "بتذليل العقبات التي تواجه الشركات الراغبة بالمجيء للعمل في العراق".
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