انهيار جزئي بشرفة مسكن في المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

انهارت شرفة مسكن في عقار مكون من ثلاثة طوابق في منطقة موقف زفتى بدائرة حي ثان المحلة، وذلك دون تسجيل إصابات.

تلقت غرفة عليمات محافظة الغربية إشارة بانهيار سقف عقار وبلكونة في المنطقة المذكورة.

انتقل رئيس حي ثان المحلة إلى موقع الحادث، وتم تشكيل لجنة لمعاينة المنزل، وذلك بعد سقوط سقف الدور الثالث وأجراء من الشرفة.

بالمعاينة، تبين وجود صدأ في حديد التسليح وتآكله حتى وصل إلى الانهيار، وكذا وجود رشح في الحوائط، نتيجة تراكم مياه الأمطار فوق سطح المنزل، وجارٍي إصدار القرار المناسب.