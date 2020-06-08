إيران : نتعرض لسياسة الركب على الرقاب من قبل واشنطن

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تتعرض لسياسة "الركب على الرقاب" من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إشارة إلى مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، وفقًا لروسيا اليوم.
وأضاف روحاني خلال اجتماع اقتصادي أن بلاده مرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمرحلة "الصمود والصبر" عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وجراءسياسة ضغط "الركبة على الرقبة"، مشيرا إلى أنها "سياسة واشنطن التي تمارسها على صعيد العالم اليوم".
وشدد روحاني على أن الولايات المتحدة ترمي من سياسة "الركب على الرقاب" إلى حرمان الشعب الإيراني من تلبية احتياجاته الاساسية في مجالات الطاقة والماء والكهرباء والغاز
وأضاف: "بعد مرور أكثر من عامين على هذه الضغوط، تمكنت الحكومة بفضل توجيهات القيادة الحكيمة ومشاركة الشعب وتماسكه، من صد الامريكيين وعدم السماح لركبهم من تضييق الخناق على رقبة الشعب الإيراني".
يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران ضمن سياستها "للضغط الأقصى" على طهران، في أعقاب انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018.
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