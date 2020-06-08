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كندا تقرر إعلان إجمالي الإصابات والوفيات بكورونا دون تفصيل

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أكد رئيس مكتب الصحة العامة الكندي اليوم الاثنين، أن بلاده ستقوم بالإبلاغ فقط عن إجمالي حالات الإصابة والوفيات بفيروس ، وفقًا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أنه "لن يتم إعطاء تفاصيل يومية عن أعداد الإصابات والوفيات

من اليوم فصاعدا، وسنكتفي بإعلان المجموع الكلي فقط".

 

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وأعلنت السلطات الصحية في كندا اليوم الاثنين، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى نهاية يوم أمس

7 يونيو، 95 ألفا و699 حالة بزيادة عن الحالات المسجلة يوم السبت والتي كانت 95 ألفا و57 حالة إصابة بالفيروس.

 

وأكدت أيضا، أن مجموع حالات الوفاة ارتفع ليصل إلى 7 آلاف و800 حالة، مقارنة مع مجموع الحالات المسجلة يوم السبت وهي 7 آلاف و773 حالة وفاة.

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