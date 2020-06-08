أكد رئيس مكتب الصحة العامة الكندي اليوم الاثنين، أن بلاده ستقوم بالإبلاغ فقط عن إجمالي حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، وفقًا لروسيا اليوم.
وأشار إلى أنه "لن يتم إعطاء تفاصيل يومية عن أعداد الإصابات والوفياتمن اليوم فصاعدا، وسنكتفي بإعلان المجموع الكلي فقط".
وأعلنت السلطات الصحية في كندا اليوم الاثنين، أن مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى نهاية يوم أمس7 يونيو، 95 ألفا و699 حالة بزيادة عن الحالات المسجلة يوم السبت والتي كانت 95 ألفا و57 حالة إصابة بالفيروس.
وأكدت أيضا، أن مجموع حالات الوفاة ارتفع ليصل إلى 7 آلاف و800 حالة، مقارنة مع مجموع الحالات المسجلة يوم السبت وهي 7 آلاف و773 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر كندا تقرر إعلان إجمالي الإصابات والوفيات بكورونا دون تفصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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