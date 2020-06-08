إنشاء مختبرات للصحة العامة بمطار الكويت الدولى

وافق مجلس الوزراء الكويتى، اليوم الاثنين، على طلب وزارة الصحة، بإنشاء مختبرات للصحة العامة بمطار الكويت الدولى، لسرعة إجراء الفحوصات المخبرية للقادمين من الخارج والوقوف على سلامتهم.
وذكر مجلس الوزراء - في بيان عقب
وأضاف أنه، تقرر أيضا تكليف وزارة الصحة الكويتية وذات الجهات، بإنشاء مقر لوحدة الصحة الوقائية، ومختبر للصحة العامة؛ وذلك بمطار الكويت الجديد الذي يتم إنشاؤه حاليا، وبالمنافذ البرية للبلاد.
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