سي ان ان : تراجع شعبية ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المضايقات التي تعرض لها طوال 3 سنوات، جعلته يخسر نقاطا في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

رويترز: ترامب يوقع تشريع يعاقب مسئولين صينيين بدعوى اضطهاد الأقليات المسلمة

وكتب ترامب في تغريدة: "لو أنني لم أتعرض لمضايقات طوال 3 سنوات من

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قبل التحقيقات المزيفة وغير القانونية، روسيا، روسيا، وروسيا، ثم خدعة إجراءات عزلي، لكنت متفوقا الآن بـ 25 نقطة على جو بايدن النعسان والديمقراطيين عديمي الفائدة. هذا ليس منصفا، لكن لا يمكن تغيير الوقائع".

وأظهر استطلاع أعدته شبكة CNN الأمريكية، تفوق جو بايدن نائب الرئيس السابق، على الرئيس الحالي دونالد ترامب في نسبة التأييد 2020.

وأشارت أرقام الاستطلاع إلى حصول بايدن على 51% من أصوات الناخبين المسجلين على مستوى الولايات المتحدة، مقابل 41% لترامب"، ما يمثل تحولا كبيرا في حجم الدعم لجو بايدن الذي كان يحظى بـ 48%، مقابل 43% لترامب في استطلاع شهر أبريل الماضي.

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