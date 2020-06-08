سي ان ان : تراجع شعبية ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المضايقات التي تعرض لها طوال 3 سنوات، جعلته يخسر نقاطا في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
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وكتب ترامب في تغريدة: "لو أنني لم أتعرض لمضايقات طوال 3 سنوات من
وأظهر استطلاع أعدته شبكة CNN الأمريكية، تفوق جو بايدن نائب الرئيس السابق، على الرئيس الحالي دونالد ترامب في نسبة التأييد 2020.
وأشارت أرقام الاستطلاع إلى حصول بايدن على 51% من أصوات الناخبين المسجلين على مستوى الولايات المتحدة، مقابل 41% لترامب"، ما يمثل تحولا كبيرا في حجم الدعم لجو بايدن الذي كان يحظى بـ 48%، مقابل 43% لترامب في استطلاع شهر أبريل الماضي.
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