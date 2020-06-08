رئيس الوزراء العراقي يؤكد قدرة بلاده على تخطي كورونا

أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى اليوم الإثنين أن العراق يمرّ بأزمة اقتصادية بسبب كورونا وقادر على تجاوزها.
وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تسلم اليوم رسالة خطية من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، سلمها السفير الياباني في بغداد، هاشيموتو ناوفومي".
وأشار الكاظمي الى أن "العراق يمرّ بأزمة اقتصادية بسبب جائحة كورونا،
وقدم الكاظمي الشكر نظيره الياباني وثمّن مواقف اليابان ودعمها المتواصل للعراق، وأكد "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير مستوى التعاون بينهما".
وأشاد ناوفومي بجهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في استكمال الكابينة الحكومية، وسعيه لتحقيق عراق مزدهر ومستقر يلبي تطلعات الشعب العراقي، مشيرًا الى "دور العراق الإقليمي في المنطقة والعالم".
وأكد أن "حكومته ستتعاون مع الحكومة العراقية في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية منها، ومساعدة العراق في مواجهة التحديات".
وتناول السفير الياباني "المشاريع المنفّذة في العراق من خلال القرض الياباني، وأيضا من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا)"، مؤكدا حرص حكومته "على تعزيز التعاون مع العراق".
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