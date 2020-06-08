الناتج الصناعي في ألمانيا يتراجع بمعدلات قياسية

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وأظهرت بيانات حديثة انخفاضا نسبته 17.9 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق فيما كانت التوقعانت تشير إلى 16 بالمئة.
ووفقا للبيانات فقد تراجع إنتاج قطاع الطاقة 7.2 بالمئة، والتشييد 4.1 بالمئة.
وتعزز هذه البيانات التوقعات بأن الاقتصاد الألماني سيسجل أكبر تراجع منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الثاني من العام.
وتتوقع الحكومة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي طيلة العام بنسبة 6.3 بالمئة بافتراض أن حزمة التحفيز البالغة 130 مليار يورو (146.69 مليار دولار) ستساعد الأنشطة الاقتصادية على الانتعاش مجددا في النصف الثاني من العام.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.