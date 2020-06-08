من الحجر الصحي: إصداران شعريان جديدان لمحمود أبو عريشة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر الكاتب محمود أبو عريشة، مجموعتين شعريتين جديدتين، تحت عنواني "لنأكل تفاحتنا معًا" و"أصوات في الخلفية". ويذكر أن المجموعتين صدرتا بصيغة إلكترونية متاحة للاطلاع عبر الموقع الرسمي للكاتب، وتخرجا إلى النّور من الحجر الصحي حيث يمكث أبو عريشة احترازيًّا في الأيام الأخيرة.

وتتخلّل مجموعة "لنأكل تفاحتنا معًا" نصوصًا شعرية تعود معظمها إلى الفترة الممتدة بين عاميّ 2012 و2016 وتتعامل مع التجربة الشخصيّة للشاعر في فترة الربيع العربي وما بعدها، وهي تصدر بتأخير دام 4 سنوات كما نوّه الكاتب.

غلاف المجموعة الأولى "لنأكل تفاحتنا معًا"

وكانت هذه المجموعة قد حصلت على تنويه وملاحظة لجنة التحكيم في مسابقة القطان للشعر عام 2016 حيث وصفت لجنة التحكيم المجموعة بأنها "تلتقط الشعري أحيانًا وتتوهّج" وأن خطابها "واضح ومتماسك وناضج".

أما المجموعة "أصوات في الخلفية" فهي تمثّل التجربة الشعرية الأخيرة للكاتب، وتحتوي على ثلاثة فصول أولها يحمل عنوان المجموعة أما الثاني فيحمل عنوان "ورطة العيش" والثالث والأخير فيحمل عنوان "شمس أمي وأبي".

غلاف المجموعة الثانية "أصوات في الخلفية"

ويُشار إلى أن المجموعتين هما الثانية والثالثة للكاتب الذي صدرت مجموعته الأولى عن دار الغاوون في بيروت عام 2012 تحت عنوان "كلمات ذات رائحة كريهة".