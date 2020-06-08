الصحة الإسرائيلية: 169 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، عن تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما تراجعت حالات التعافي الجديدة إلى 13 حالة، لترتفع حصيلة الإصابات النشطة بـ"كوفيد 19" إلى 2607 مرضى.

وأظهرت الحصيلة المسائية الصادرة عن وزارة الصحة حول مٌستجدات كورونا، أن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد ارتفع إلى 18032، في زيادة بلغت 112 إصابة نشطة عن الحصيلة الأخيرة.

وعن حالة المرضى، بيّنت المعطيات الرسمية أن الحالة الصحية لـ44 مصابا وصفت بالمتوسطة، في حين ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 29، تم وصل 23 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن عدد الحالات الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي مسقر، كما أن عدد الوفيات من جراء "كوفيد 19" بقي ثابت، حيث لم يتم تسجيل وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للمتعافين من الفيروس بعد تسجيل 13 حالة شفاء جديدة، وبلغ عدد المتعافين 15127، في ارتفاع طفيف بلغ 0.1%، وفقًا للمعطيات الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أن 110 مرضى من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 2497 مريضًا، العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

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وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أجريت أمس، الأحد، للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 15024 فحصا، فيما بلغ حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، 8891 فحصا.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، أن خلال الأسبوع المقبل ستعود 63 مؤسسة تعليمية إلى العمل واستقبال الطلاب، بعد أن كانت قد أغلقت في أعقاب تسجيلها إصابات جديدة بكورونا.

وأظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة التعليم، أن 135 مؤسسة تعليمية أغلقت خلال الفترة الماضية، في يخضع 17605 من صفوف الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية إلى الحجر المنزلي الاحترازي بعد مخالطتهم مصابين بكورونا.

وعلى صلة، دفع الانتشار المتجدد لفيروس كورونا منذ الأسبوع الماضي، باتجاه تأجيل تنفيذ التسهيلات على القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا، وفي مقدمة ذلك تأجيل استئناف تسيير القطارات الذي كان مقررا اليوم، الإثنين.

وفي بيان صدر عنه في أعقاب اجتماع "كابينيت كورونا" في وقت سابق اليوم، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو: "أنهينا للتو جلسة عقدها ‘كابينت كورونا‘ وتم افتتاحها بإيجاز قدمه الخبراء الذين أظهروا لنا بأنه طرأ ارتفاع حاد جدا في عدد الإصابات بالفيروس".

وأضاف "من المحتمل أننا نشهد تضاعفا في عدد المصابين كل عشرة أيام، ولكنني آمل كثيرا أن هذا لم يحدث. قررنا أول شيء وقف التسهيلات التي كان من المزمع القيام بها خلال الأيام القليلة المقبلة وسندرس ذلك مجددا خلال الأسبوع القريب".

وأوضح أنه "هناك استثناء واحد وهو قاعات الحفلات - سنسمح بفتحها وفقا لتعليمات وزارة الصحة وسنطلعكم على التطورات في هذا الشأن لاحقا". وتابع "ما أكد عليه جميع الخبراء هو بأنه يجب الحفاظ على القواعد الثلاث، أي وضع الكمامات والحفاظ على مسافة مترين بين بعضنا البعض وغسل اليدين".