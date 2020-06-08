مجد الكروم: إصابة فتاة بجراح حرجة بحادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت فتاة من مجد الكروم، مساء اليوم الإثنين، من جراء تعرضها لحادث دهس.

ووقعت الحادثة في الشارع الرئيسي لبلدة مجد الكروم، حيث تعرضت فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 عامًا للدهس من قبل مركبة خاصة.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادثة لتقديم العلاج الميداني للمصابة.

ووصفت طواقم "نجمة داوود الحمراء" حالة المُصابة بالحرجة حيث وجدوها فاقدة للوعي.

ونقلت الطواقم الطبية الفتاة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج، وأعلنت المستشفى عن وفاة الفتاة إثر تعثّر محاولات الإنقاذ لها.