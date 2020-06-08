إنتر ميلان يعثر على بديل لاوتارو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إنتر ميلان الإيطالي عثر على خليفة مهاجمه، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، تحسبا لرحيله إلى صفوف برشلونة الإسباني هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن إنتر ميلان يريد التعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، لتعويض الرحيل المحتمل للاوتارو مارتينيز.

وبدأ إنتر ميلان في إجراء محادثات مع الروخي بلانكوس بالفعل، من أجل ضم موراتا الذي عمل من قبل تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي في يوفنتوس وتشيلسي.

ويمتلك لاوتارو شرطًا جزائيًا في عقده مع إنتر ميلان بقيمة 111 مليون يورو، ويحاول النادي الكاتالوني التعاقد معه، ليكون مهاجم المستقبل داخل الكامب نو.

وأوضحت الصحيفة أن موراتا انتقل لأتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة من تشيلسي، ومن المقرر أن ينتقل بشكل دائم إلى الروخي بلانكوس في تموز/يوليو المقبل.