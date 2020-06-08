الإمارات تسجل 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 8 يونيو 2020

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من32 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .



وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 568 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 76 393 حالة.

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وارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 22,275، وذلك بعد تسجيل 469 حالة شفاء جديدة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 اشخاص نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 281 حالة .

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي المتحدث الرسمي باسم حكومة الإمارات: جاءت القرارات والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بالدولة لتستهدف المواطن والمقيم على حد سواء، وكذلك المخالفات المترتبة عليها دون تمييز