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3 إصابات جديدة بكورونا في سوريا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 8 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة السورية عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس مايرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 144 حالة .

 

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كما أعلنت الوزارة في بيان لها اليوم "الإثنين" عن "شفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 62 ".

 

وبحسب الوزارة ، توفيت ست حالات.

  

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