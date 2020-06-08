- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مديرعام شرطة محافظة تعز يعزي في وفاة نائب مدير الأدلة الجنائية والان مع التفاصيل
الإثنين 8 يونيو 2020
بعث مدير شرطة تعز، تعزية بوفاة نائب مدير الأدلة الجنائية.
وفيما يلي نص التعزية:
*"بسم الله الرحمن الرحيم"*
*"وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون"*
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة ونفوس راضية مطمئنة تلقينا في إدارة عام شرطة محافظة تعز نبأ وفاة النقيب مصطفى النخلاني نائب مدير الأدلة الجنائية وأحد الضباط الأكفاء والكوادر الأمنية البارزة الذين خدموا الوطن ولهم بصماتهم البطولية في أداء واجباتهم ومهامهم الأمنية بجدارة واقتدار خلال فترة عملهم بإدارة البحث الجنائي بشرطةمحافظة تعز و قد عاش الفقيد حياة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة هذا الوطن ومثل رحيله خسارة كبيرة لمحافظة تعز والوطن عامة ....
وبهذا المصاب الجلل لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساه لأبنائه ولكافة أسرته ومحبيه .
سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان
إنا لله وإنا اليه راجعون
عميد /
منصور عبد الرب الأكحلي
مدير عام شرطة محافظة تعز
كانت هذه تفاصيل خبر مديرعام شرطة محافظة تعز يعزي في وفاة نائب مدير الأدلة الجنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.