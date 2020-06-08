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شكرا لقرائتكم خبر عن تونس ترفع حظر التجوال الليلي بعد 3 أشهر من تطبيقه والان مع التفاصيل
الإثنين 8 يونيو 2020
قررت الرئاسة التونسية إنهاء حظر التجوال الليلي بعد ثلاثة أشهر من سريانه، بدءا من اليوم "الاثنين" مع إعلان عن السيطرة على الوباء في البلاد.
وأفادت الرئاسة في بيان لها بأن قراراها يأتي بعد استشارة كل من رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، وعلى إثر ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف مناطق الجمهورية.
واستمر حظر التجوال الليلي في تونس منذ 18مارس الماضي وجرى التخفيف في عدد الساعات بشكل تدريجي.
وقالت الدكتورة نصاف بن علية العضوة بلجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد ومديرة مرصد الأمراض المستجدة في وقت سابق اليوم، ان تونس سيطرت بشكل فعلي على الوباء لكن يتعين الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.
ولليوم الخامس على التوالي لم تسجل تونس أي إصابة بالفيروس لا محليا ولا أيضا لدى الوافدين من الخارج.
وتنتهي المرحلة الثالثة والأخيرة من تخفيف القيود على الحجر الصحي الموجه يوم 14 يونيو فيما ستفتح السلطات الحدود بالكامل يوم 27 من نفس الشهر أمام الرحلات الدولية.
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