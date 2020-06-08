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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تقصف مناطق متفرقة من الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 8 يونيو 2020
قصفت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في إطار استمرار تصعيدها العسكري المتواصل جنوب الحديدة.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، ان المليشيات قصفت مناطق شرق الدريهمي بقذائف الهاون الثقيل وبسلاح م.ط عيار 23 بشكل مكثف وعنيف.
ووفقاً للمصادر، فقد تمكنت القوات المشتركة من تحديد مصادر القصف الحوثي، واستهدفته بالأسلحة المناسبة، وأخمدتها على الفور.
المصادر أكدت، ان القوات المشتركة ألحقت بالمليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من تدمير أسلحة وعتاد الحوثيين، في صفعة جديدة تتلقاها المليشيات على أيدي أبطال القوات المشتركة.
ويأتي تصعيد المليشيات الحوثية جنوب الحديدة في ظل تخاذل الأمم المتحدة، وصمت المجتمع الدولي عن الخروقات التي ترتكبها المليشيا للهدنة الأممية التي انطلقت أواخر العام 2018
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