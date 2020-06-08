شاهد.. البحسني يشيد بحجم الأعمال الإنسانية  التي قدّمتها السعودية  في المحافظة

الإثنين 8 يونيو 2020

ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم بمكتبه بالمكلا، مع قيادة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فرع حضرموت شبوة المهرة، تدخّلات المركز العاجلة في المديريات الغربية المتضرّرة من فيضانات السيول.



وأطلع المحافظ البحسني، منسق الإغاثة بمركز الملك سلمان للإغاثة أحمد السقاف والمدير التنفيذي لائتلاف الخير فهمي منصور، على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأهالي في مديريات حجر وبروم ميفع ويبعث جرّاء تضرّرهم بكارثة السيول التي اجتاحت المحافظة الأسبوع الماضي، مستعرضاً أبرز الأضرار الناجمة في البنية التحتية والممتلكات الخاصة بالمواطنين.

وبحث اللقاء الاحتياجات العاجلة لمشاريع البنية التحتية التي تضرّرت، وآلية تدخّل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وائتلاف الخير لتقديم مختلف المساعدات لمساندة جهود السلطة المحلية بالمحافظة على رفع الضرّر عن المديريات الغربية والأهالي.

وأشاد محافظ حضرموت بحجم الأعمال الإنسانية والإغاثية التي قدّمتها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في المحافظة، الأمر الذي يعكس قوة العلاقة الأخوية بين بلادنا والمملكة، شاكراً سرعة استجابتهم للنداء الذي أطلقته السلطة المحلية بالمحافظة لإشراك المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في مساندة جهود السلطة المحلية على رفع الضرّر عن المديريات الغربية.

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من جانبها ابدت قيادة مركز الملك سلمان استعدادها بتنفيذ النزولات الميدانية الى المديريات الغربية المتضررة من كارثة السيول، لرصد حجم الأضرار، وتقديم المساعدات العاجلة على ضوئها.