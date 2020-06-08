ألمانيا تحبط تنفيذ «مذبحة» جديدة ضد المسلمين على غرار واقعة نيوزيلندا

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أودع رجل السجن في ألمانيا بعد أن أعلن على الإنترنت أنه يعتزم تنفيذ هجوم ضد مسلمين على غرار هجوم “كرايست تشيرش” في نيوزيلندا، بحسب ما أفاد المكتب المركزي لمكافحة الإرهاب.
وأودع المشتبه به البالغ من العمر 21 عاما، السجن بعد اعتقاله في هيلدسهايم في ساكسونيا السفلى. وأوضح المكتب في بيان أنه عثر في منزله على أسلحة “قد يكون تم شراؤها لتنفيذ مخططه بشن هجوم”.
وكان الشاب أعلن أثناء الخليج 365 على الإنترنت أنه يخطط لشن هجوم ضد مسلمين مستوحى من الهجوم الذي وقع في مارس 2019 في كرايست تشيرش وأودى بحياة 51 شخصا في مسجدين. وذكر المكتب “أنه كان ينوي تنفيذ الهجوم بالأسلوب نفسه”.
وعثر محققو الشرطة في أجهزته الإلكترونية على “ملفات ذات محتوى يميني متطرف”، وفقا لموقع “الحرة”.
وتعتبر السلطات الألمانية إرهاب اليمين المتطرف التهديد الأول لأمن البلاد، كما تم إفشال عدة هجمات أخرى مماثلة في الأشهر الماضية.
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