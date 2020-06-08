شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية ": وباء "كوفيد19" يتفاقم عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

حثت منظمة الصحة العالمية دول العالم اليوم الاثنين، على مواصلة جهودها لإحتواء فيروس كورونا المستجد ، مشيرة إلى أن الوباء يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته في أمريكا الوسطى.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الإنترنت "بعد مرور ما يزيد على ستة أشهر على تفشي الوباء، ليس هذا هو الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها (لمكافحة الفيروس)".

وقال كبير خبراء الطوارئ لدى المنظمة مايك رايان إن وتيرة العدوى في دول أمريكا الوسطى لا تزال في تصاعد .