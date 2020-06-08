شكرا لقرائتكم خبر عن "حزمة فريق أوروبا" تحشد 36 مليار يويو لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

عقد وزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي اجتماعًا غير رسمي عبر التداول بالفيديو لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ ما يعرف بحزمة فريق أوروبا، التي أطلقت في 8 أبريل 2020 لدعم الدول الشريكة في مكافحة جائحة كوفيد 19 وعواقبه الاجتماعية والاقتصادية .

ورحب الوزراء بالإعلان عن أن المبلغ الذي تم حشده من خلال حزمة فريق أوروبا، ليصل الآن إلى حوالي 36 مليار يورو، بما في ذلك مساهمات من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

وأفاد الوزاراء ان هذه الموارد ستُستخدم لتقديم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي لمواجهة الوباء، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز النظم الصحية، وتسهيل التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وضمان تدفق السلع، والاستثمار في الأبحاث حول العلاجات واللقاحات.

وأكدت المناقشة أيضا اعتماد المجلس لتوصيات بشأن استجابة فريق أوروبا العالمية لـ " ـكوفيد - 19" .