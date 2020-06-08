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تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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اعلنت دائرة صحة السليمانية، الاثنين، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس .
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية".

يشار الى ان وزارة الصحة والبيئة أعلنت بوقت سابق من، اليوم الاثنين، عن تسجيل ١١١٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أكدت تماثل ٣٨٦ حالة للشفاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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