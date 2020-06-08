رياضي سابق واداري يعاقب ويبعد عن عمله لدواعٍ انتخابية

2020-06-08 | 19:34
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كشف البطل الرياضي السابق والامين المالي للجنة الفرعية لاتحاد الطائرة للمعاقين في محافظة المثنى حسين شاني، عن تعرضه للحرمان والاقصاء من خلال حرمانه من العمل لمدة سنة لدواعٍ انتخابية.
وأضاف ان "تسجيلاً صوتياً سُجل لي و انا اتحدث عن تدخلات الدكتور عقيل جعل الاخير يرتب لي موضوعاً لإبعادي عن اللجنة الفرعية بمعاقبتي لمدة سنة و إيقافي عن العمل، سيما بعد قرب انتخابات اللجان الفرعية في شهر تشرين الاول القادم و انتخابات المكتب التنفيذي مطلع السنة القادمة و ضمان بقاء الأشخاص الموالين لهم".
واشار حسين شاني الى ان "الظلم الذي وقع عليّ لن يمر مرور الكرار وسأطرق جميع أبواب وسائل الاعلام والمؤسسات المعنية لاسترداد حقي المغتصب والعودة لعملي في وقت اتمنى ان تراجع البارالمبية قراراتها وأعمالها، سيما في الآونة الاخيرة التي شهدت الكثير من الأخطاء والتخبطات".
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