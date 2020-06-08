رياضي سابق واداري يعاقب ويبعد عن عمله لدواعٍ انتخابية

وقال شاني في بيان تلقته الخليج 365، ان "عدم سكوتي على التدخلات و الإملاءات التي يرغب بها رئيس البارالمبية جعل الاخير يشكل لجنة تحقيقية بحقي و توجبه اتهامات بعيدا عن المنطق و الواقع و قالوا لي بصريحة العبارة ( ليش تحجي على د عقيل ) ليكتبوا ليس سيناريو اتهامات الفساد المالي بهدف إبعادي عن اللجنة الفرعية في السماوة نتيجة اعتراضي على عمله وفرضه شخصيات بعيدة عن اللعبة . رغم تقديم كل الإثباتات التي تؤكد براءتي من التهم المنسوبة لي و المصادقات الرسمية و بحضور لجنة مركزية من مقر البارالمبية و مصادقة الهيئة العامة للجنة الفرعية على عمل و أوليات ومصروفات عملي كأمين مالي و لدي ما يثبت ذلك من كتب رسمية مصدقة".وأضاف ان "تسجيلاً صوتياً سُجل لي و انا اتحدث عن تدخلات الدكتور عقيل جعل الاخير يرتب لي موضوعاً لإبعادي عن اللجنة الفرعية بمعاقبتي لمدة سنة و إيقافي عن العمل، سيما بعد قرب انتخابات اللجان الفرعية في شهر تشرين الاول القادم و انتخابات المكتب التنفيذي مطلع السنة القادمة و ضمان بقاء الأشخاص الموالين لهم".

واشار حسين شاني الى ان "الظلم الذي وقع عليّ لن يمر مرور الكرار وسأطرق جميع أبواب وسائل الاعلام والمؤسسات المعنية لاسترداد حقي المغتصب والعودة لعملي في وقت اتمنى ان تراجع البارالمبية قراراتها وأعمالها، سيما في الآونة الاخيرة التي شهدت الكثير من الأخطاء والتخبطات".

