ترامب ينوي توقيع تشريع يعاقب مسؤولين صينيين بسبب اضطهاد الأقليات المسلمة

أكد مسؤول اميركي أن رئيس بلاده دونالد ترامب، ينوي التوقيع على مشروع قانون ينص على فرض عقوبات تستهدف مسؤولين صينيين بسبب اضطهاد أقلية الأيغور المسلمة.
وأقر كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي في مايو الماضي، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين يعتبر أنهم يقفون وراء اضطهاد الأيغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم سنجان ذاتي الحكم، حيث تم حسب بيانات الأمم المتحدة، نقل أكثر من مليون مسلم إلى مخيمات خاصة أقامتها السلطات.
ومن المتوقع أن تزيد هذه الخطوة التوتر المستمر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة والذي تصاعد في الأشهر الماضية.
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