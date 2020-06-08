أكدت امانة بغداد، الاثنين، أنه لا يمكن توقف عملها في حظر التجوال، معتبرة أن قيادة عمليات بغداد انصفتها بالاستثناء.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "امانة بغداد تقدم تقديرها وشكرها لقيادة عمليات بغداد لتقديرها العمل الخدمي واستثناءها من حظر التجوال وانصافها وهذا يدل على شعورها العالي تجاه ما تقدمه المؤسسة الخدمية من خدمة لبغداد واهلها".
وأضافت أن "عمل امانة بغداد لا يمكن ان يتوقف تحت اي ظرف كونه في تماس مباشر مع المواطن".
كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد: لا يمكن توقف عملنا وعمليات بغداد انصفتنا بالاستثناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.