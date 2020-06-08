امانة بغداد: لا يمكن توقف عملنا وعمليات بغداد انصفتنا بالاستثناء

أكدت امانة بغداد، الاثنين، أنه لا يمكن توقف عملها في حظر التجوال، معتبرة أن قيادة عمليات بغداد انصفتها بالاستثناء.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "امانة بغداد تقدم تقديرها وشكرها لقيادة عمليات بغداد لتقديرها العمل الخدمي واستثناءها من حظر التجوال وانصافها وهذا يدل على شعورها العالي تجاه ما تقدمه المؤسسة الخدمية من خدمة لبغداد واهلها".

وأضافت أن "عمل امانة بغداد لا يمكن ان يتوقف تحت اي ظرف كونه في تماس مباشر مع المواطن".