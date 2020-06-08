اتحاد غرب آسيا يعقد اجتماعاً بشأن جدول مباريات بطولاته

وذكر الاتحاد في بيان تلقته الخليج 365، أن "اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، سيعقد خلال الأيام القادمة سلسلة من الاجتماعات التنسيقية (عن بُعد)، لمناقشة العديد من البنود وأهمها أجندته التي تتطلب إعادة جدولتها بسبب ما فرضته جائحة كورونا من توقف كافة النشاطات الرياضية حول العالم".وأضاف "سيتواصل اتحاد غرب آسيا مع الاتحاد الآسيوي وتحديداً مع دائرة مسابقاته بغرض الإطلاع عن قرب على طبيعة البرامج والنشاطات والبطولات التي قام الاتحاد القاري بجدولتها مؤخراً والمتعلقة بالمنتخبات والأندية، إضافة إلى وضع الاتحاد الآسيوي أمام التصورات التي يملكها اتحاد غرب آسيا فيما يرتبط بالبطولات الخاصة به، سواءً تلك التي تم تأجيلها بعدما كانت مقررة في الأشهر الثلاثة الماضية، أو تلك التي تتضمنها أجندة ٢٠٢٠ بشكل عام".وتابع "دأب اتحاد غرب آسيا على التواصل الدائم مع الاتحاد الآسيوي لضمان اختيار مواعيد ملائمة بين البطولات التي ينظمها الطرفان بما يراعي كافة المعايير، وخصوصاً في ظل حرصه الواضح على تحديد إقامة بطولاته في فترات تسهم بتوفير مساحة للمنتخبات المشاركة بها للاستعداد المثالي قبل ظهورها في النهائيات القارية وعلى مختلف الأصعدة وتحديداً على مستوى الفئات العمرية، كما هو الحال في البطولة الثامنة للناشئين التي كان من المزمع إقامتها في السعودية نيسان الماضي والبطولة الثانية للشباب التي كان الأردن سيستضيفها آذار الماضي، واللتين كان جرى ترتيب موعدهما لتقامان قبل نهائيات آسيا لهاتين الفئتين العمريتين".

وكان الاتحاد الآسيوي حدد مواعيد استئناف التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣ اعتباراً من تشرين الأول المقبل ولغاية تشرين الثاني، واتفق مع جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء على المبدأ الأساسي من أجل إيجاد أفضل الطرق لاستكمال المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، بحيث يقوم لاحقاً بتقديم مقترح نظام ومواعيد لمسابقات الأندية، كي يتم عمل مراجعة أخيرة عليها، ثم تقديم مقترح إلى لجنة المسابقات في الاتحاد من أجل المصادقة عليه.

وفي السياق ذاته، طلب اتحاد غرب آسيا عقد اجتماع مع أمناء السر في كافة الاتحادات الأهلية للوقوف على طبيعة نشاطاتها كذلك، والمواعيد المقترحة لعودتها، والإطلاع على كافة المستجدات، لضمان التنسيق المباشر معها أيضاً بما يراعي الوضع الصحي لديها.

ومن المنتظر أن يقام الاجتماع عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد 14 حزيران الجاري بتوقيت الأردن، عبر وسائل الاتصال المرئي.

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وستشمل هذه الاجتماعات مناقشة بطولات اتحاد غرب آسيا المتمثلة بـ: بطولة الرجال العاشرة المقررة تحت ضيافة الاتحاد الإماراتي مطلع العام المقبل ٢٠٢١، البطولة الثامنة للناشئين، البطولة الثانية للشباب، بطولة المنتخبات الأولمبية الثانية التي كان أيلول ٢٠٢٠ اختير موعداً لانطلاقها، إلى جانب بطولة كرة القدم الإلكترونية، وكذلك البطولة الثانية لأندية السيدات المقرر إقامتها في الأردن كانون الأول المقبل، والتي دعا غرب آسيا الاتحادات الأهلية لتزويده بتوجهاتها ومخططاتها بما يخص دوري السيدات لديها، باعتبار أن تعليمات البطولة تشير إلى مشاركة بطل دوري 2019 - 2020 بها.

ويشارك في بطولة الشباب الثانية ٦ منتخبات هي: الإمارات، فلسطين، العراق، البحرين، لبنان والسعودية، كما كانت ٤ منتخبات أكدت مشاركتها في بطولة الناشئين الثامنة وهي: السعودية (المستضيف)، العراق، فلسطين والبحرين.

وفيما يتعلق ببطولة الرجال، فقد كان ١٢ اتحاداً يمثلون كافة الاتحادات المنضوية تحت مظلة اتحاد غرب آسيا أكدوا مشاركتهم في البطولة، وهي: البحرين والعراق واليمن وسوريا ولبنان وعُمان وقطر والكويت والسعودية والأردن وفلسطين، إضافة إلى المنتخب الإماراتي الذي يشارك لأول مرة بالتزامن مع قيام اتحاده باستضافة البطولة لأول مرة كذلك

