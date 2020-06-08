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صلاح الدين تعلن تسجيل 15 اصابة جديدة بكورونا

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اعلنت خلية الازمة في صلاح الدين، الاثنين، عن تسجيل 15 اصابة جديدة بكورونا في المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي للخلية جمال عكاب احمد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم ظهور 15 حالة جديدة اليوم في صلاح الدين موزعة 9 في بلد و3 في سامراء و2 في تكريت و1 في بيجي".

 

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وأضاف أن "مصاب بيجي ومصابي سامراء هم من العسكريين أما مصابي بلد وتكريت جميعهم ملامسين للاصابات التي سجلت مؤخراً".

 

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1115 إصابة جديدة بفيروس في البلاد، فيما أكدت تماثل 386 حالة للشفاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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