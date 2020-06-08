حزب العمال الكردستاني يعلن مقتل أحد قياديه بقصف تركي شمالي العراق

وذكرت اللجنة القيادية بالحزب في بيان صحفي، أن "عضو اللجنة المركزية قاسم أنكين، قُتل بغارة جوية شنتها القوات التركية في 27 من أيار الماضي".

وأكدت أن "أنكين قتل بغارة في منطقة برادوست في إقليم كردستان العراق".



وتشير المعلومات إلى أن أنكين انضم إلى صفوف حزب العمال الكردستاني عام 1989 ونشط لفترة في أوروبا وشارك خلالها بعدة فعاليات، قبل أن يعود إلى الشرق الأوسط عام 1990 .