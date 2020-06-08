روسيا تخفف تدابير مواجهة كورونا

أعلنت روسيا، الإثنين، تخفيف التدابير التي فرضتها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، تتضمن إلغاء إجراءات عزل صارمة في موسكو رغم الاستمرار في تسجيل آلاف الإصابات بالفيروس يوميا.



وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، عن إلغاء تدابير العزل ونظام الخروج غدا الثلاثاء، ما يسمح بالتنقل بحرية للمرة الأولى منذ أواخر مارس/آذار.

وتأتي هذه الإجراءات، رغم تسجيل روسيا نحو 9000 إصابة جديدة بالفيروس وأكثر من مئة وفاة يوميا، حيث ارتفعت الحصيلة الإجمالية الإثنين، إلى 476,658 إصابة و5971 وفاة بالفيروس.

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وأرجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرضا عسكريا بمناسبة انتهاء الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء إلى 24 يونيو/حزيران، وكذلك تأجيل التصويت على تعديلات دستورية كان مقرر لها الأول من يوليو/تموز.

وتخضع موسكو، البالغ عدد سكانها أكثر من 12 مليون نسمة، لإجراءات عزل منذ 30 مارس/آذار.

وتم إلغاء بعض التدابير تدريجيا في الأسابيع القليلة الماضية، حيث تم السماح بإعادة فتح متاجر تجزئة لا تبيع مواد غذائية، بالإضافة إلى فتح المتنزهات وفق برنامج محدد.