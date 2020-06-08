السودان: مصر وإثيوبيا وافقتا على استئناف مفاوضات سد النهضة

أعلن السودان، الإثنين، موافقة مصر وأثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة، وذلك بعد جهود قادها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مع القاهرة وأديس أبابا.

وفيما لم يصدر أي بيان من الجانبين المصري والإثيوبي في هذا الشأن حتى (16:30 ت.غ)، قدم وزير الري السوداني ياسر عباس، الدعوة لنظيريه في مصر وإثيوبيا للمشاركة في اجتماع ثلاثي يعقد غدا الثلاثاء خاص بمواصلة مفاوضات سد النهضة.

وأوضحت وزارة الري السودانية في بيان لها، الإثنين، اطلعت عليه "العين الاخبارية" أن الاجتماع المرتقب الثلاثاء، يأتي استكمالاً لجولات التفاوض السابقة حول سد النهضة.

كما يأتي، حسب البيان، "تتويجاً للجهود التي بذلها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأفضت لموافقة مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات الثلاثية وصولاً لاتفاق شامل ومرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها".

وذكر البيان أن الدول الثلاث، تمكنت خلال الجولات السابقة والتي امتدت منذ عام 2013 حتى عام 2020 من التوصل إلى توافق حول معظم القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، فيما تبقى عدد قليل من القضايا العالقة التي تأمل الأطراف الثلاثة في الاتفاق بشأنها.

وقالت الوزارة إن الاجتماع سيعقد بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يناقش هذا الاجتماع المسائل الإجرائية المتصلة بدور المراقبين وقضايا التفاوض العالقة.

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وفي سياق ذي صلة، أعرب وزير الري السوداني ياسر عباس، عن التفاؤل والثقة في قدرة الدول الثلاث على تجاوز العقبات الراهنة والتوصل لاتفاقية تعالج وتستوعب المسائل المتصلة بملء وتشغيل سد النهضة.

وجدد عباس مجدداً التأكيد على تمسك السودان بموقفه المبدئي المبني على التفاوض بحسن نية واحترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة وحماية مصالح السودان.

وكانت الأطراف الثلاثة على مقربة من توقيع اتفاق نهائي لملء وتشغيل سد النهضة عقب سلسلة لقاءات رعتها أمريكا والبنك الدولي، ولكن اثيوبيا اعتذرت عن حضور جلسة المحادثات الحاسمة في واشنطن، معللة برغبتها في إجراء مشاورات داخلية.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، أعلن السودان رفضه مقترحا أثيوبيا يقضي بتوقيع اتفاق جزئي يتيح ملء بحيرة سد النهضة.

وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ في تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في مشروع سد النهضة الشهر المقبل، من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال رده على أسئلة من أعضاء البرلمان حول عدد من القضايا الراهنة.

وقال آبي أحمد إن إثيوبيا ستبدأ في عملية الملء الأولى للسد بتخزين 4.9 مليار متر من المياه يوليو المقبل، مشيرا إلى أن العام القادم سيتم تخزين 18.4 مليار متر مكعب.

وأضاف أن "إثيوبيا ليس لها تاريخ في إلحاق الأذى بالآخرين، والهدف من بناء سد النهضة هو حاجة البلاد إلى التنمية والتطور والازدهار".