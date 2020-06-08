سلاح الجو الليبي يستهدف تمركزات المليشيات غرب سرت

نفذ سلاح الجو الليبي، الإثنين، عدة ضربات جوية على تمركزات المليشيات والمرتزقة السوريين الذين يحاولون الهجوم على مدينة سرت وسط البلاد.



وقال مصدر عسكري ليبي لـ"الخليج 365" إن سلاح الجو يتصدى لأي محاولة للمليشيات للتقدم شرقا ياتجاه سرت بدعم من مرتزقة تركيا.

وأوضح أن القصف ضم عدة أهداف عسكرية متحركة وتمركزات يجرى التجهيز فيها لاستهداف القوات ما بين سرت ومصراتة في منطقة دار لحسون وبوقرين شرقي مصراتة بعد ضربات مكثفة لسلاح الجو الليبي.

وأسفرت غارات سلاح الجو الليبي عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف المليشيات والمرتزقة.

كما نفذت دوريات التأمين التابعة لكتيبة خالد بن الوليد عمليات تأمين وحماية الشركات النفطية وكافة الأماكن الحيوية والمنطقة المُحيطة بها في الجنوب الليبي.





وأعلنت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة أسقطت طائرة تركية مسيرة غرب مدينة سرت.

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وأوضحت الشعبة، في بيان، أن منصات الدفاع الجوي استهدفت طائرة تُركية مُسيّرة وأسقطتها في منطقة وادي جارف بعد أن حاولت استهداف مواقع وحدات القوات المُسلحة.

والأحد، نفذت طائرات سلاح الجو الليبي عدة ضربات جوية استهدفت تجماعات لقوات الحشد المليشياوي المدعومين تركياً في محاور شرق مصراته.

كما أسفرت الضربات عن تدمير سرية مدفعية كاملة تضُم عدد ثلاث مدافع هاوزر تركي الصنع ودبابتين وستة عربات مسلحة للحماية بالإضافة لحافلة نقل كبيرة.

وأكدت الشعبة أن تم تدمير حاملة جنود تحمل عددا من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين في محاولة للهجوم باتجاه مدينة سرت.





ودخل قرار لوقف إطلاق النار في ليبيا الساعة ٦ السادسة من صباح اليوم الإثنين، قيد التنفيذ باقتراح مصري ورعاية وترحيب دولي وأممي، إلا أن المليشيات لا تزال تنتهك القرار.

والسبت، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا حيث لاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.